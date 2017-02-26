كشفت تسريبات جديدة، عن ميزات النسخة الأكبر من هاتف "غالاكسي اس 8"، باسم "غالاكسي اس 8 بلس"، وشاشة قياس 6.2 بوصة.

ووفقاً لما نشره صاحب التسريبات الشهير، إيفان بلاس، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على " تويتر"، فإن "غالاكسي إس 8 بلس" قادم بشاشة قياس 6.2 بوصة للشكل المستطيل كامل الزوايا، وبقياس 6.1 بوصة للشكل المستطيل ذي الزوايا المستديرة، وفي كلتا الحالتين ستكون دقة الشاشة QHD+ من نوع "سوبر أمولد".



وبحسب التسريبات، سيقدم الهاتف ذاكرة وصول عشوائية 4 غيغابايت، ومساحة تخزين داخلية قدرها 64 غيغابايت قابلة للتوسعة، بينما يدعم الهاتف ميزة مسح قزحية العين والشحن اللاسلكي، إضافة إلى مقاومة الماء والغبار وفق المعيار IP68.

