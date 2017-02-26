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تسريبات: "غالاكسي اس 8" قادم بشاشة 6.2 بوصة ومقاوم للماء
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علوم وتكنولوجيا
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كشفت
تسريبات جديدة، عن ميزات النسخة الأكبر من هاتف "غالاكسي اس 8"، باسم "غالاكسي اس 8
بلس"، وشاشة قياس 6.2 بوصة.
ووفقاً لما نشره صاحب التسريبات الشهير، إيفان
بلاس، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على " تويتر"، فإن "غالاكسي إس 8 بلس" قادم بشاشة
قياس 6.2 بوصة للشكل المستطيل كامل الزوايا، وبقياس 6.1 بوصة للشكل المستطيل ذي
الزوايا المستديرة، وفي كلتا الحالتين ستكون دقة الشاشة QHD+
من نوع "سوبر أمولد".
وبحسب التسريبات، سيقدم الهاتف ذاكرة وصول عشوائية
4 غيغابايت، ومساحة تخزين داخلية قدرها 64 غيغابايت قابلة للتوسعة، بينما يدعم
الهاتف ميزة مسح قزحية العين والشحن اللاسلكي، إضافة إلى مقاومة الماء والغبار وفق
المعيار IP68.
وأشارت التسريبات إلى أن "غالاكسي إس8 بلس" سيأتي
بكاميرا خلفية دقة 12 ميغابكسل، إضافة إلى كاميرا أمامية دقة 8 ميغابكسل.
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2017-02-26 21:13:49
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