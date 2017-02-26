أفادت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة, يوم الأحد, بأن الجيش النظامي سيطر على بلدة تادف جنوب شرق مدينة الباب بريف حلب عقب معارك مع تنظيم "داعش".

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ونقلت وكالة "سانا" للأنباء الرسمية عن القيادة العامة للجيش, في بيان لها, إن "إعادة الأمن والأمان إلى بلدة تادف تعزز السيطرة على طرق المواصلات وتشكل قاعدة انطلاق مهمة لتطوير العمليات القتالية ضد تنظيم داعش في الريف الشمالي الشرقي لمدينة حلب".

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وكان الجيش النظامي وحلفائه واصلوا التقدم في حلب, حيث تمكنوا, مؤخرا, من التقدم في ضاحية الأسد غرب حلب وتمكنوا من السيطرة نارياً على جسر الرقة.

كما سيطر الجيش النظامي, في كانون الثاني الماضي, على قرى عدة في ريف حلب الشرقي, بعد معارك مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وسبق للجيش النظامي ان أعلن في 2 شباط الحالي، استعادة السيطرة على 32 بلدة ومزرعة خلال العملية العسكرية التي ينفذها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في ريف حلب الشمالي الشرقي.