لقيت امرأة حتفها وأصيب آخرون، يوم الأحد، جراء سقوط صواريخ وقذائف هاون في مناطق بدمشق وريفها ودرعا وادلب وحلب.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصدر في قيادة شرطة دمشق، لم تكشف هويته، قوله، إن امرأة قتلت وأصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، اثر سقوط قذائف على منطقة المزة 86 في المدينة.

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وفي ضاحية حرستا، أفاد مصدر من شرطة ريف دمشق لم تسمه، ان 10 اشخاص أصيبوا بجروح، نتيجة استهداف المنطقة بالقذائف الصاروخية.

وكان شخصين لقيا حتفهما وأصيب 10 آخرين جراء سقوط قذائف الخميس الماضي، على ضاحية حرستا في ريف دمشق.

من جانبها, ذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان عدد من الجرحى سقطوا جراء سقوط قذائف في حي المزة 86 بدمشق وضاحية الاسد بريفها.

من جهة اخرى, اشارت مصادر مؤيدة الى سقوط مصابين بينهم طفل نتيجة استهداف بلدة الفوعة المحاصرة بريف ادلب الشمالي بعددٍ من الصورايخ .

وفي حلب, اعلنت المصادر عن سقوط عدة قذائف صاروخية على حي الخالدية في مدينة حلب , مما اسفر عن سقوط جرحى.

وفي درعا, ذكرت وكالة (سانا) أن الإرهابيين المنتشرين في منطقة درعا البلد قصفوا منازل المواطنين في حي المطار ما تسبب بإصابة شخص بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة".

من جهتها, أشارت مصادر مؤيدة الى استهداف حي المطار بالقذائف, مما ادى إلى إصابة رجل مسن و وقوع أضرار مادية كبيرة.

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لاسيما دمشق وحلب ودير الزور وادلب ودرعا لسقوط قذائف هاون وصاروخية, في حين تشهد المناطق الخاضعة سيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي بمساندة الطيران الروسي, الامر الذي يؤدي الى سقوط ضحايا.

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