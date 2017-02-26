أعلنت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في اللاذقية، يوم الأحد، عن انقطاع المياه عن مدينة اللاذقية وريفها نتيجة عطل كهربائي طارئ في القاطع الرئيسي في مركز السن.

وأوضحت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على (فيسبوك) أنه نتيجة لعطل كهربائي طارئ في القاطع الرئيسي في مركز السن، توقف الضخ عن خطوط الدفع الثلاثة بشكل كامل من الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة ليلاً إضافة لتوقف أربع مجموعات ضخ على خط الدفع الرئيسي /1200/ في مركز السن من الساعة الخامسة مساء يوم السبت وحتى هذه اللحظة.

وأشارت المؤسسة إلى أن ورشات الصيانة تعمل على إصلاح العطل بأسرع وقت ممكن.

وأضافت المؤسسة أن هذا التوقف أدى إلى وجود اختناقات في أحياء المدينة والمحاور الرئيسية في الريف (مدينة جبلة وريفها – مدينة القرداحة وريفها - قرى محور الدالية – قرى محور بيت ياشوط – قرى محور البودي).

ويعد نبع السن هو المصدر الرئيسي لمياه الشرب في اللاذقية حيث يغذي نحو 85% من السكان، وتأتي في المرتبه الثانية الآبار تليها محطات التحلية.

يشار إلى أن أزمة سابقة عصفت بمدينة دمشق ومحيطها انتهت بعد استعادة الجيش النظامي السيطرة على منطقة عين الفيجة في وادي بردى، بعد أن استمرت لأكثر من شهر، حيث انطقعت مياه نبع الفيجة ووادي بردى في كانون الأول الماضي، واستعاضت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحفي في دمشق بمياه الآبار لتغذية المدينة، ووفق جدول زمني، إلا أن ذلك لم يكن كافياً ولم تصل المياه حينها لجميع المناطق.





