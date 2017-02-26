اصيب 28 شخصًا, يوم السبت, بعد حادثة دهس سيارة حشودا كانت تشاهد مهرجانا تقليديا في مدينة نيو أورلينز جنوب الولايات المتحدة, وذلك قبل تمكن الشرطة من اعتقال المشبه به.

ونقلت وكالات أنباء عن شرطة لويزيانا قولها, في بيان لها, إن أحد الأشخاص دهس بسيارته حشدّا من الناس كانوا يتابعون مهرجان "ماردي جرا" في مدينة "نيو أورلينز".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وأوضحت الشرطة أنه ليس هناك اشتباه بوجود عملية إرهابية خلف حادثة الدهس التي أسفرت عن إصابة 28 شخصًا ممن كانوا يشاهدون المهرجان بالمدينة.

وأشارت الشرطة إلى أن السائق كان يقود سيارته تحت تأثير الكحول، وأنه جرى نقل المصابين إلى المستشفيات، بعضهم في حالة حرجة.

ونقل تلفزيون "فوكس" عن شهود قولهم إن الشرطة ألقت القبض على سائق الشاحنة على الفور وقد بدا عليه أنه تحت تأثير المخدرات أو الكحول.

وتزامن ذلك مع إصابة ثلاثة أشخاص عندما دهس شخص يقود سيارة مجموعة من المارة في مدينة هايدلبرغ الألمانية.

وشهدت أمريكا وأوروبا في الآونة الأخيرة سلسلة من الهجمات المختلفة أسفرت عن سقوط ضحايا.