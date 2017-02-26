استنكرت موسكو, يوم الأحد, التفجيرات الأخيرة التي وقعت في مدينة حمص والتي استهدفت مقرات أمنية, مطالبة بمعاقبة المسؤولين عنها, كما شددت على عدم السماح "للارهابيين" بتعطل جهود المجتمع الدولي في أستانا و جنيف

ونقلت وسائل اعلام روسية عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان لها, ان "موسكو تدين بشدة أعمال المتطرفين الوحشية في حمص, وترى انه لا بد من التقييم المناسب لهذه الأعمال، وضرورة معاقبة منظميها ومموليها".

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وأضاف البيان أنه "لا يمكن السماح للإرهابيين بإجهاض جهود المجتمع الدولي في أستانا، وجنيف، الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا عن طريق الحوار السوري واسع النطاق، والمفاوضات على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

وجاء ذلك عقب يوم على تنفيذ ستة انتحاريين هجومين إرهابيين على مقرين أمنيين في حيي المحطة والغوطة في مدينة حمص, ما اسفر عن سقوط عشرات القتلى بينهم رئيس فرع الامن العسكري, فضلا عن سقوط العديد من الجرحى.

وتضاربت الانباء حول الجهة المنفذة للهجوم, حيث اعلن تنظيم "جبهة فتح الشام" (النصرة سابقاً) تبنيه التفجيرات في حمص، في حين ذكرت وسائل إعلام أخرى إن "هيئة تحرير الشام"، المؤلفة من "جبهة النصرة" وفصائل أخرى أعلنت تبنيها التفجيرات.

وتأتي هجمات حمص بالتزامن مع محادثات جنيف بشان سوريا, والتي انطلقت يوم الخميس الماضي, برعاية الامم المتحدة, وسط امال بان تسفر المفاوضات عن الخرج بحل ينهي الازمة السورية.