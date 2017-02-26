أعلنت قوات "سوريا الديمقراطية", يوم السبت, عن تلقيها الدعم العسكري من الولايات المتحدة الأمريكية لعزل مدينة الرقة وطرد مسلحي تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) منها.

ووصف الناطق باسم "قوات سوريا الديمقراطية" طلال سلو, في حديث لـRT, دعم التحالف الدولي لمقاتلي "التحالف العربي السوري" بأنه " محدود" لكنه "لم يتوقف", أخذا بالاعتبار أن "الرقة عاصمة الإرهاب في سوريا، وعملية تحريرها تحتاج إلى دعم أكبر لتحقيق النصر في اسرع وقت".

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وأطلق تحالف "قوات سوريا الديمقراطية", الذي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية، مؤخرا المرحلة الثالثة من عملية "غضب الفرات", في الرقة الخاضعة لسيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), بهدف اكمال عزل المدينة واستعادة السيطرة على المنطقة, حيث تمكن من التقدم والسيطرة على قرى ونقاط كانت بيد داعش.

وتتعرض مدينة الرقة والمناطق المحيطة بها الى غارات جوية يشنها طيران التحالف الدولي تزامناً مع تنفيذ الطيران الروسي، الحليف الابرز للجيش النظامي، ضربات جوية عليها أحيانا.

وأبدت تركيا في عدة مناسبات المشاركة في استعادة الرقة, كاشفة عن مناقشات جارية حول الخطة التي طرحتها والتي تتعلق بطرد "داعش" من الرقة, لكنها لوحت بعدم المشاركة بالعملية في حال اشراك واشنطن المقاتلين الاكراد فيها.

وكانت وزارة الدفاع الأمركية "البنتاغون" اعلنت، منذ أيام، أن قادة تنظيم "داعش" بدأوا بالانسحاب من مدينة الرقة , في ظل تقدم "قوات سوريا الديموقراطية" التي يدعمها التحالف الدولي.

يشار إلى أن قيادة التحالف الدولي رجحت، الشهر الجاري، استعادة الرقة من سيطرة تنظيم "داعش" في غضون الأشهر الستة المقبلة.