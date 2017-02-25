بايرن ميونخ يمطر شباك هامبورغ بثمانية أهداف مواصلاً زحفه نحو لقبه الخامس توالياً اخبار الرياضة شارك

استعرض بايرن ميونيخ بطل المواسم الأربعة الماضية والمتصدر وهز شباك ضيفه هامبورغ المهدد بالهبوط بثمانية أهداف نظيفة السبت في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل الأهداف التشيلي أرتورو فيدال (17) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (24 من ركلة جزاء و42 و54) والنمساوي دافيد ألابا (56) والفرنسي كينغسلي كومان (65 و69) والهولندي أريين روبن (87).



ورفع بايرن رصيده الى 53 نقطة، محتفظاً بفارق النقاط الخمس عن لايبزيغ مفاجأة الموسم وأقرب منافسيه الذي تغلب بدوره على كولن 3-1.



واعتاد بايرن ميونيخ افتراس ضيفه هامبورغ، إذ أتخم شباكه بـ44 هدفاً في المباريات السبع الأخيرة (من ضمنها مباراة اليوم) على ملعب إليانز أرينا، وتلقى فيها ثلاثة أهداف فقط.



ويأتي استعراض الفريق البافاري بعد أيام قليلة من اكتساحه ضيفه آرسنال الإنكليزي 5-1 في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.



وكان بايرن أفلت من الخسارة في المرحلة السابقة من الدوري بعد أن أدرك له ليفاندوفسكي التعادل أمام هرتا برلين في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.



ورفع ليفاندوفسكي رصيده الشخصي الى 19 هدفا، وصار شريكاً للكمونغولي بيار-إيميريك أوباميانغ مهاجم بوروسيا دورتموند الذي سجل اليوم هدفين في مرمى مضيفه فرايبورغ (3-صفر).



وازداد وضع هامبورغ صعوبة في المقابل حيث تجمد رصيده عند 20 نقطة فقط في المركز السادس عشر، وهو مركز يؤهل صاحبه لخوض مباراة فاصلة مع ثالث دوري الدرجة الثانية.



وفي المباراة الثانية، أكد لايبزيغ استعادته توازنه بفوزه السهل على ضيفه كولن بثلاثة أهداف للسويدي إميل فورسبرغ (5) والسلوفيني دومينيك ماروه (34 خطأ في مرمى فريقه) وتيمو فيرنر (65) مقابل هدف للياباني يويا أوساكو (53).



وسجل فيرنر هدفه الثالث عشر في المركز الرابع على لائحة ترتيب الهدافين.



وكان لايبزيغ خسر أمام بوروسيا دورتموند وهامبورغ، قبل أن يتغلب في المرحلة الماضية بصعوبة على بوروسيا مونشنغلادباخ 2-1.



وحقق بوروسيا دورتموند الثالث فوزاً سهلاً على مضيفه فرايبورغ بثلاثة أهداف لليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس (13) والغابوني بيار إيميريك أوباميانغ (55 و70)، رافعاً رصيده إلى 40 نقطة.



وخسر باير ليفركوزن امام ضيفه ماينتس بهدفين لستيفان بيل (3) والتركي ليفين اوزتونالي (11).



كما خسر دارمشتات امام ضيفه اوغسبورغ بهدف لمارسيل هيلر (47) مقابل هدفين لبول فرهايغه (55) والبارغوياني راوول بوباديا (85).



وكانت المرحلة افتتحت الجمعة بفوز فيردر بريمن على فولفسبورغ 2-1، وتختتم الاحد بلقاءي اينغولشتات مع بوروسيا مونشنغلادباخ، وشالكه مع هوفنهايم. سيريانيوز 2017-02-25 22:01:58 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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