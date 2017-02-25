أكد وفد "الهيئة العليا للمفاوضات" المعارضة إلى مؤتمر جنيف-4 يوم السبت، أن من الضروري وضع إعلان دستوري خلال المفاوضات الجارية، كوثيقة مؤقتة تحدد سير العملية السياسية الانتقالية في سوريا.

ونقلت وكالة (تاس) الروسية، عن العضو في الهيئة العليا للمفاوضات بسمة قضماني قولها، إن "موقفنا يكمن في أن هناك ضرورة لوضع إعلان دستوري بصفة وثيقة مؤقتة خاصة بالفترة الانتقالية، ستعمل حتى تشكيل الجمعية الدستورية ذات الشرعية والتمثيل الواسع والتي ستتبنى دستورا دائما".

من جهة أخرى، أعلنت قضماني، أن وفد الهيئة العليا يتوقع أن يتم تحديد شكل المفاوضات بين الأطراف السورية خلال الأسبوع القادم.

ونوهت قضماني أنه "من الممكن أن نعول، برأي، على أن تحديد شكل المفاوضات سيحصل خلال الأسبوع المقبل".

وأشارت قضماني إلى أن الهيئة "عازمة على العمل مع الأمم المتحدة بشكل جدي وبضمير".

ووصف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، هذه الجولة من المفاوضات بـ"الفرصة التاريخية"، مشددا على أن أعمال المؤتمر تجري في ظل الهدنة الصامدة في سوريا التي دخلت حيز التنفيذ في 30 كانون الأول من العام 2016.

وبدأت مفاوضات السلام السورية في مدينة جنيف, يوم الخميس، بلقاء تشاوري جمع الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا بالوفود المشاركة.

وأعلن دي ميستورا أن المفاوضات ستترك على مسائل الدستور والانتخابات, لكن مكتبه امتنع عن تأكيد مناقشة عملية الانتقال السياسي ومستقبل الرئيس بشار الأسد في محادثات السلام.