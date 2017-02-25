قال رئيس وفد النظام الى جنيف بشار الجعفري يوم السبت ان شرطنا للمفاوضات المباشرة مع المعارضة أن نجد وفدا موحدا يدين الإرهاب".









وتشارك في مفاوضات جنيف الحالية 3 منصات للمعارضة هي منصة الرياض (الهيئة العليا للمفاوضات), ومنصة موسكو ومنصة القاهرة.

واضاف الجعفري في مؤتمر صحفي عقب لقائه المبعوث الاممي الى سورية ستافان دي ميستورا اننا اكدنا خلال اللقاء ان هدف جبهة النصرة هو المساس بمفاوضات جنيف لكن لن نقع في هذا الفخ ", لافتا الى ان الجلسة القادمة مع دي ميستورا ستجري يوم الثلاثاء القادم".





قال الجعفري في وقت سابق اليوم أن التفجيرات الارهابية في مدينة حمص هي رسالة الى جنيف من رعاة الارهاب ونقول للجميع ان الرسالة قد وصلت وأن هذه الجريمة لن تمر مرور الكرام .





واعلن تنظيم "جبهة فتح الشام" (النصرة سابقاً) تبنيه التفجيرات في حمص، في حين ذكرت وسائل إعلام أخرى إن "هيئة تحرير الشام"، المؤلفة من "جبهة النصرة" وفصائل أخرى أعلنت تبنيها التفجيرات.





و بدأت مفاوضات السلام السورية في مدينة جنيف, يوم الخميس، بلقاء تشاوري جمع الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا بالوفود المشاركة.



وأعلن دي ميستورا أن المفاوضات ستتركز على مسائل الدستور والانتخابات, لكن مكتبه امتنع عن تأكيد مناقشة عملية الانتقال السياسي .



سيريانيوز