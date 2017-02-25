اطلاق نار على سائق سيارة دهس 3 اشخاص في مدينة هايدلبرغ الألمانية أخبار العالم شارك

أصيب ثلاثة أشخاص يوم السبت، عندما دهس شخص يقود سيارة مجموعة من المارة في مدينة هايدلبرغ الألمانية.









ونقلت وسائل اعلام عن متحدث باسم الشرطة قوله إن "رجلا كان يستقل سيارة من طراز (أوبل)، اقتحم تجمعا لأشخاص في ساحة بيسماركبلاتز في مدينة هايدلبرغ،" مشيرا الى أن "الحادث وقع في حوالي الساعة 16:00 بعد ظهر السبت، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح، أحدهم في حالة حرجة".



واضاف المصدر ان "المشتبه به خرج من السيارة وتوجه نحو طريق بيرغراينر وهو مسلح بسكين، حيث تم التعرف عليه من قبل دورية للشرطة بناء على إخطار من الأهالي، في حين استخدم رجال الأمن السلاح الناري أثناء إلقاء القبض عليه، ما ادى إلى إصابته بجروح خطيرة، نقل إثرها إلى إحدى مستشفيات هايدلبرغ".



وفي حادثة مشابهة، لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 50 آخرين في كانون الاول الماضي، إثر عملية دهس استهدفت متسوقين في العاصمة الألمانية برلين.



وشهدت المانيا مؤخراً عدة حوادث متتابعة كان اخرها عندما اعتقلت الشرطة الالمانية لاجئا سوريا هاجم امرأة وقتلها وجرح اثنين آخرين بواسطة ساطور في مدينة ريوتلنجن بجنوب ألمانيا. كما شهدت مدينة ميونخ مقتل 10 اشخاص في عملية اطلاق نار وقبلها بعدة ايام أصيب 21 شخصاً بجروح في هجوم داخل قطار بمدينة فولفسبرغ جنوب ألمانيا.



وتشهد أوروبا ولا سيما ألمانيا وفرنسا في الآونة الأخيرة سلسلة من الهجمات اسفرت عن سقوط ضحايا.



سيريانيوز





2017-02-25 22:12:29 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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