أبدت منصة القاهرة للمعارضة السورية في مؤتمر جنيف4، معارضتها وضع الدستور السوري الجديد في جنيف، مشددة على أن هذه الوثيقة يجب إعدادها في دمشق.

وقال رئيس وفد المجموعة، جهاد مقدسي في تصريحات لوكالة "إنترفاكس" الروسية، "لن نكتب دستورا لسوريا، لكننا سنبحث المبادئ التي قد يتم إدراجها فيه، أما الوثيقة فستتم صياغتها في دمشق والمصادقة عليها في استفتاء مناسب". وأضاف "لن نكتب أبدا هذه الوثيقة (الدستور) هنا، في جنيف".

وأثيرت مؤخراً قضية إيجاد دستور جديد لسوريا، حيث قدمت موسكو مشروع دستور لفصائل المعارضة التي شاركت في اجتماع استانا الذي جري في كانون الثاني المنصرم، في وقت تسعى فيه الشخصيات الكردية لنيل إدارة ذاتية في مناطقهم.

وأشار المقدسي إلى أن مسودة مشروع الدستور السوري، الذي أعدته روسيا، تتضمن "بعض الأفكار الجيدة"، لكنه لفت، مع ذلك، إلى أن هناك أيضا مبادئ فيها ترفضها منصة القاهرة. مؤكدا أن "الجانب الروسي لم يفرض أبدا مشروعه".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد مؤخرا، أن "المسودة التي قدمتها روسيا لمشروع الدستور السوري الجديد، جاءت بغية تشجيع عملية مناقشة مسودات مختلفة للدستور"

وبدأت مفاوضات السلام السورية في مدينة جنيف, يوم الخميس، بلقاء تشاوري جمع الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا بالوفود المشاركة.

وأعلن دي ميستورا أن المفاوضات ستترك على مسائل الدستور والانتخابات, لكن مكتبه امتنع عن تأكيد مناقشة عملية الانتقال السياسي ومستقبل الرئيس بشار الأسد في محادثات السلام