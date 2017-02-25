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موناكو يتخطى غانغان على ملعبه ويحافظ على صدارة الدوري الفرنسي
اخبار الرياضة

نجح موناكو في الاحتفاظ بالصدارة بعد تخطي مستضيفه غانغان 2-1 السبت في المرحلة 27 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.


وأعاد فريق الإمارة الفرنسية الفارق إلى 3 نقاط عن جاره نيس الذي فاز أمس مونبيليه.
 

وأصبح رصيد موناكو 62 نقطة مقابل 59 لنيس، ثم حامل اللقب باريس سان جيرمان (56 نقطة) الذي يلعب مع مرسيليا على أرض الأخير في كلاسيكو الكرة الفرنسية الأحد.
 

وسجل لموناكو البولندي كميل غليك 24 والبرازيلي فابيانو 86 من ركلة جزاء، أما هدف الخاسر الوحيد ايتيان ديدو 90.

سيريانيوز
2017-02-25 21:48:59
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