عاد تشيلسي المتصدر إلى سكة الفوز وانتصر على ضيفه سوانسي 3-1 السبت في المرحلة 26 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

ورفع البلوز رصيدهم إلى 63 نقطة في صدارة البريمييرليغ مقابل تجمد رصيد سوانسي عند النقطة 24 في المركز 15.



وسجل لفريق المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، كل من الإسباني سيسك فابريغاس 19 ومواطنه بيدرو رودريغيز 72، ومواطنه الآخر دييغو كوستا 84.



وكان تشيلسي فقد نقطتين بتعادله مع مضيفه بيرنلي 1-1 في المرحلة الماضية.



وافتتح تشيلسي التسجيل من هجمة سريعة تنقلت الكرة على إثرها بين أكثر من لاعب إلى أن وصلت إلى بيدرو في الجهة اليمنى فحضّرها أمام المرمى وتابعها فابريغاس في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس البولندي لوكاس فابيانسكي.



وعادل سوانسي بعد دقيقتين على بداية الشوط الثاني عبر مهاجمه الإسباني فرناندو لورنتي.



ومنح بيدرو التقدم لتشيلسي مجدداً في الدقيقة 72، ثم أكد كوستا الصبغة الإسبانية للمباراة باضافة الهدف الثالث قبل النهاية بست دقائق.

وفاز إيفرتون على ضيفه سندرلاند بهدفين للسنغالي ادريسا غاي (40) والبلجيكي روميلو لوكاكو (80) رافعاً رصيده الى 44 نقطة في المركز السابع، مقابل بقاء رصيد سندرلاند عند النقطة 19 في المركز الأخير.



كما فاز وست بروميتش البيون على ضيفه بورنموث بهدفين لكريغ داوسون (10) وغاريث ماكولي (22) مقابل هدف للغامبي جوشوا كينغ (5 من ركلة جزاء).



وأصبح رصيد وست بروميتش البيون 40 نقطة في المركز الثامن، أما بورنموث فاستقر في المركز 14 برصيد 26 نقطة.

وانتصر كريستال بالاس على ضيفه ميدلزبره بهدف للهولندي باتريك فان انهولت (34). أصبح رصيد كريستال بالاس 22 نقطة في المرتبة السابعة عشرة، بدوره يحتل ميدلزبره المركز 16 برصيد 22 نقطة.



وتعادل هال سيتي مع ضيفه بيرنلي بهدف لطوم هادلستون (72 من ركلة جزاء) مقابل هدف لمايكل كين (76).



هال سيتي أصبح رصيده 21 نقطة في المركز 19 قبل الأخير، و بيرنلي 11 برصيد 31 نقطة.