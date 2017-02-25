أعلنت منظمة التنمية التجارية الإيرانية، عزمها إنشاء مراكز تجارية بالتعاون مع القطاع الخاص في عدة دول، من بينها سوريا.

ونقلت وكالة (تسنيم) الإيرانية عن مدير منظمة التنمية التجارية في إيران محمد رضا مودودي، قوله "سيتم قريباً إنشاء 6 مراكز تجارية في دول الصين، وروسيا، والعراق، وسوريا، أو لبنان، وأفغانستان، وأذربيجان"، مشيراً إلى إن "هذه المراكز سيتم إنشاؤها بالتعاون مع القطاع الخاص".

وتابع مودودي أن "أول هذه المراكز سيتم إنشاؤه في شانغهاي الصينية على مساحة ألفين و700 متر مربع، إلى جانب مراكز لـ 22 دولة أخرى، بالتعاون مع شركة استثمارية صينية".

ويأتي الحديث عن انشاء مركز تجاري إيراني، بعد إعلان مصادر في قطاع الاتصالات مؤخرا بأن المشغل الثالث الذي يجري الحديث عن دخوله لقطاع الاتصال السوري سيكون لشركة إيرانية، بينما لن تتجاوز نسبة الشركة السورية للاتصالات فيه الـ20%.

يشار إلى أن إيران وقعت مع النظام في سوريا عدة اتفاقات كان آخرها في 17 كانون الثاني الماضي، شملت مجالات الزراعة والصناعة والنفط والاتصالات والثروة الحيوانية، إضافة لخط ائتماني جديد بقيمة 3.5 مليار دولار.

وتعتبر إيران من أبرز حلفاء وداعمي النظام منذ بدء الأحداث في سوريا في الـ2011، حيث قدمت له دعماً عسكرياً وسياسياً واقتصادياً كبيراً، وخاصة فيما يتعلق بالخطوط الائتمانية السابقة والتي بلغت قيمتها 4 مليار دولار.