قال رئيس وفد النظام الى محادثات جنيف4 بشار الجعفري أن التفجيرات الارهابية في مدينة حمص يوم السبت هي رسالة الى جنيف من رعاة الارهاب ونقول للجميع ان الرسالة قد وصلت وأن هذه الجريمة لن تمر مرور الكرام .



واضاف الجعفري, في تصريح صحفي لدى وصوله إلى مقر الأمم المتحدة بجنيف لعقد جلسة محادثات جديدة مع مبعوث الامم المتحدة الخاص الى سورية ستافان دي ميستورا “سأدلي ببيان مقتضب الآن لكنني سأعود إليكم بعد انتهاء الجلسة مع المبعوث الأممي “.



وكان ستة انتحاريين نفذوا الهجومين الإرهابيين الانتحاريين على مقرين أمنيين في حيي المحطة والغوطة في مدينة حمص حيث دارت اشتباكات تصدى خلالها العناصر الأمنية لهم قبل أن يقوموا بتفجير أنفسهم ما أدى إلى مقتل 50 شخصا بينهم رئيسي فرع الامن العسكري والامن الدولي.



واعلن تنظيم "جبهة فتح الشام" (النصرة سابقاً) تبنيه التفجيرات في حمص، في حين ذكرت وسائل إعلام أخرى إن "هيئة تحرير الشام"، المؤلفة من "جبهة النصرة" وفصائل أخرى أعلنت تبنيها التفجيرات,



وكانت "هيئة تحرير الشام" أعلنت في العاشر من شباط الحالي، إن مقاتليها سيستأنفون العمل العسكري ضد قوات النظامي.



وشهدت مدينة حمص في السنوات الماضية عدة عمليات انتحارية دامية تبنى معظمها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، كان آخرها في شباط الـ2016، حيث قتل ما لايقل عن 60 شخصاً واصيب حوالي 100 آخرين، بانفجار سيارتين ملغومتين في المدينة