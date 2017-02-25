وزارة الكهرباء تنبه: زيادة ساعات التقنين بشكل كبير إثر استهداف معمل غاز الجنوب الاخبار المحلية شارك

أعلنت وزارة الكهرباء، يوم السبت، عن توقف معمل غاز الجنوب (إيبلا) في منطقة الفرقلس بريف حمص، اثر استهدافه بالقذائف، ما سيؤدي لزيادة ساعات التقنين بشكل كبير.

وقالت الوزارة في صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، ان قذائف سقطت على معمل غاز الجنوب ( ايبلا ) في منطقة الفرقلس بريف حمص، ما ادى لتوقف المعمل بشكل كامل ، وخروج 6 مليون متر مكعب من الغاز الوارد الى محطات توليد الكهرباء من الخدمة. ولفتت الوزارة إلى أن ذلك سيؤدي الى ارتفاع ساعات التقنين الكهربائي بشكل كبير. تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

ويأتي ذلك، بعد بدء تحسن تدريجي لواقع الكهرباء مع إعادة برنامج التقنين إلى 4 ساعات فصل مقابل ساعتي وصل، عقب توارد ناقلات النفط إلى الموانئ السورية. وكانت وزارة الكهرباء أعلنت مؤخراً، أن الفرق الفنية بدأت أعمالها لإعادة تأهيل معمل حيان للغاز بريف حمص، ما قد يسهم في تحسن وتخفيف ساعات التقنين بشكل أكبر، بعد ان تعرض المعمل الشهر الماضي لاعتداء من قبل مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي. يشار إلى أن مختلف المناطق بما فيها العاصمة دمشق، عانت خلال الفترة القريبة الماضية، من انقطاع خانق للتيار الكهربائي, حيث وصلت ساعات التقنين إلى أكثر من 10 ساعات مقابل ساعة واحدة أو أقل. سيريانيوز

2017-02-25 15:05:32 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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