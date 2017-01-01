سقط العشرات مابين قتيل وجريح, يوم السبت, جراء قصف استهدف عدة مناطق بحمص وادلب وريف دمشق.

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وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان عدد من القتلى وعشرات الجرحى, بعضهم بحالة خطرة, سقطوا جراء قصف من الطيران الحربي على حي الوعر المحاصر بحمص.

من جهة اخرى, اشارت المصادر الى سقوط عشرات الضحايا جراء قصف من الطيران الحربي طال بلدتي خان شيخون وبنش بريف ادلب.

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وفي ريف دمشق, اعلنت المصادر ان قصف جوي وبالقذائف طال مدينتي دوما والنشابية في الغوطة الشرقية, مما اسفر عن سقوط عدد من الجرحى.

وتأتي الأحداث الميدانية بعد يومين على انطلاق الجولة الرابعة من مفاوضات جنيف بشان سوريا, وسط امال بأن تسفر هذه المحادثات عن الخروج بحل ينهي الازمة السورية, لكن الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا استبعد حدوث "انفراجة وحلول فورية" في المفاوضات الحالية.

ولم تتوقف المعارك وعمليات القصف في عدة مناطق بسوريا, رغم تراجع حدتها , مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التفيذ منذ 30 كانون الاول الماضي, برعاية ايرانية تركية روسية, وسط تبادل التهم بين النظامي والمعارضة بخرق الهدنة.