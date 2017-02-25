اعرب المبعوث الاممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا عن امله ألا يؤثر ما حصل في حمص على المفاوضات في جنيف، لافتا الى انه " في كل مرة نستأنف المسار السياسي هناك من يحاول التشويش".



واضاف دي ميستورا في تصريحات صحفية ان العمليات الإرهابية في حمص تهدف إلى إحباط محادثات جنيف.



وكان ستة انتحاريين نفذوا الهجومين الإرهابيين الانتحاريين على مقرين أمنيين في حيي المحطة والغوطة في مدينة حمص حيث دارت اشتباكات تصدى خلالها العناصر الأمنية لهم قبل أن يقوموا بتفجير أنفسهم ما أدى إلى مقتل 50 شخصا بينهم رئيسي فرع الامن العسكري والامن الدولي.



واعلن تنظيم "جبهة فتح الشام" (النصرة سابقاً) تبنيه التفجيرات في حمص، في حين ذكرت وسائل إعلام أخرى إن "هيئة تحرير الشام"، المؤلفة من "جبهة النصرة" وفصائل أخرى أعلنت تبنيها التفجيرات.



وكانت "هيئة تحرير الشام" أعلنت في العاشر من شباط الحالي، إن مقاتيها سيستأنفون العمل العسكري ضد قوات النظامي.



وشهدت مدينة حمص في السنوات الماضية عدة عمليات انتحارية دامية تبنى معظمها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، كان آخرها في شباط الـ2016، حيث قتل ما لايقل عن 60 شخصاً واصيب حوالي 100 آخرين، بانفجار سيارتين ملغومتين في المدينة .