سقط قتلى وجرحى، يوم السبت، جراء تفجيرين استهدفا مركزين أمنيين في مدينة حمص.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن محافظ حمص طلال البرازي قوله، إن 32 قتيلاً و24 مصاباً سقطوا إثر التفجيرين.

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وقالت مصادر موالية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن التفجيرات استهدفت مركز أمن الدولة ومركز الأمن العسكري في المدينة.

ولفتت المصادر إلى أن من بين القتلى رئيس فرع الأمن العسكري في حمص، والذي كان مستهدفاً،بينما اصيب رئيس فرع أمن الدولة في التفجير الثاني.

ومن جانبها قالت صحيفة "الوطن" المحلية، إن تنظيم "جبهة فتح الشام" (النصرة سابقاً) أعلن تبنيه التفجيرات في حمص.

يتبع..