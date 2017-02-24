قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الجمعة إن الولايات المتحدة زودت العراق بمعلومات مخابرات للقيام بالغارات الجوية التي نفذها الطيران العراقي داخل سوريا ردا على هجمات تفجيرية وقعت في الآونة الأخيرة في بغداد.



ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم البنتاغون الكابتن جيف ديفيز للصحفيين قوله "بلى كنا على علم.. بل ودعمناها بالمعلومات", مضيفا "إنها ضربة جيدة..ضربة فعالة..ضربة ضد أهداف الدولة الإسلامية."



وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إنه أمر القوات الجوية العراقية بضرب مواقع تنظيم الدولة الإسلامية داخل سوريا.



كما قال مصدر مقرب من وزارة الخارجية السورية لـ(رويترز) إن غارة جوية شنها العراق ضد تنظيم "داعش"، داخل سوريا تمت "بالتنسيق الكامل" مع السلطات السورية.



وقال نائب الرئيس العراقي نوري المالكي سابقاً ان هناك إمكانية لتقديم المساعدة للقوات النظامية في سوريا بعد انتهاء المعركة وطرد تنظيم (داعش) من العراق.

وتشن القوات العراقية مدعومة من واشنطن عملية عسكرية بهدف طرد "داعش" من معقله في مدينة الموصل، حيث تمكن يوم الخميس من استعادة السيطرة على مطار الموصل في مكسب مهم بالمعركة الرامية لإنهاء سيطرة التنظيم على أراض بالعراق.

وتمكنت القوات العراقية من إنهاء تواجد التنظيم الإرهابي شرق الموصل، لكن لايزال الشطر الغربي من المدينة يقبع تحت سيطرته.



