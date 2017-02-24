قال رئيس وفد منصة الرياض في محادثات جنيف، نصر الحريري يوم الجمعة، إن الأمم المتحدة سلمت الوفد ورقة عمل بشأن القضايا الإجرائية والأفكار المتعلقة بالانتقال السياسي.

ونقلت وكالة (رويترز) عن الحريري عقب محادثات مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا والتي استمرت نحو ساعتين قوله "طبعا في (توجد) ورقة عن القضايا الإجرائية وبعض الأفكار للبدء في العملية السياسية."

وكان وفد الحكومة السورية قال في وقت سابق إنه سيدرس الورقة بعد مقابلة دي ميستورا.

وسلم المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا، يوم الجمعة، ورقة لوفد النظام أيضا، في نهاية جلسة محادثات ثنائية جمعتهما للمرة الأولى في إطار الجولة الرابعة من مفاوضات جنيف.

ونوه الحريري "سمعنا منه (دي ميستورا) كلاما إيجابيا ورأينا اقتراحات وأفكارا متحمسة أكثر من السابق باتجاه الخوض بجدية في عملية الانتقال السياسي."

وأشار الحريري إلى أن أولوية المعارضة هي البدء في المفاوضات على انتقال سياسي تُشكل خلاله هيئة حكم انتقالية مشيرا إلى أن المعارضة لن تتراجع عن مطالبها بتنحي الرئيس السوري بشار الأسد.

وكانت مفاوضات السلام السورية في مدينة جنيف, بدأت يوم الخميس 23 شباط الحالي، بلقاء تشاوري جمع الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا بالوفود المشاركة, حيث تمثلت المعارضة بثلاث منصات هي الرياض وموسكو والقاهرة.

وسبق ان اعلن دي ميستورا ان المفاوضات ستترك على مسائل الدستور والانتخابات, لكن مكتبه امتنع عن تأكيد مناقشة عملية الانتقال السياسي ومستقبل الرئيس بشار الأسد في محادثات السلام.