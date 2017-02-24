قال مايكل كونتت، مدير مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، دي ميستورا، الجمعة أن كافة الفرقاء السوريين المشاركين بمؤتمر جنيف-4 أبدوا استعدادهم للجلوس وجها لوجه إلى طاولة واحدة للمناقشات.



وأوضح كونتت، في مؤتمر صحفي عقده بعد انتهاء أعمال اليوم الثاني من المؤتمر، أن "دي ميستورا أجرى لقاءين مع كل من رئيس الوفد الحكومي، بشار الجعفري، ورئيس الوفد المعارض من الهيئة العليا للمفاوضات، نصر الحريري", مضيفا أن "المشاركين في هذه المحادثات المنفصلة بحثوا مسائل دفع العملية التفاوضية قدما خلال الأيام المقبلة".



وأكد مدير مكتب دي ميستورا أن الأخير سلم للمشاركين في هذين اللقاءين التشاوريين مقترحاته حول السير اللاحق للمفاوضات.



وكان رئيس وفد النظام بشار الجعفري قال في وقت سابق اليوم أنه "تطرق خلال الجلسة مع دي ميستورا إلى مسائل تتعلق بشكل الجلسات فقط", مضيفا انه "في نهاية الاجتماع تسلمنا ورقة من دي ميستورا اتفقنا أن ندرسها على أن نرد عليها في الجلسة القادمة بموقفنا من محتوياتها.



وكان دي ميستورا قال يوم الخميس، انه سيعقد اجتماعات ثنائية مع الجهات المشاركة في جنيف4 يوم الجمعة.



كما قال رئيس وفد منصة الرياض نصر الحريري إن الأمم المتحدة سلمت الوفد ورقة عمل بشأن القضايا الإجرائية والأفكار المتعلقة بالانتقال السياسي.

وفي سياق متصل, قال كونتت، أن دي ميستورا "لا يتوقع اختراقا سريعا في المفاوضات".



وأضاف كونتت أن المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا سيواصل، في الأيام القريبة، إجراء محادثات تشاورية مع المشاركين في مؤتمر جنيف-4، مشيرا إلى أن دي ميستورا "سيلتقي، في إطار الخطوات اللاحقة، خلال يومي العطلة، مع ممثلين عن منصتي موسكو والقاهرة للمعارضة السورية".



وكانت مفاوضات السلام السورية في مدينة جنيف, بدأت امس الخميس، بلقاء تشاوري جمع الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا بالوفود المشاركة.

وسبق ان اعلن دي ميستورا ان المفاوضات ستترك على مسائل الدستور والانتخابات, لكن مكتبه امتنع عن تأكيد مناقشة عملية الانتقال السياسي ومستقبل الرئيس بشار الأسد في محادثات السلام.