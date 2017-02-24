قام قائد القوات الامريكية في الشرق الأوسط جوزيف فوايل، بزيارة المناطق الواقعة تحت سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" في سوريا.

ونقلت وسائل اعلام، عن الناطق باسم "قوات سوريا الديمقراطية" العميد طلال سلو قوله، إن لقاءات فوايل مع عدد من القادة العسكريين لـ"قوات سوريا الديمقراطية" كانت "ايجابية"، مضيفاً أن القائد الأمريكي بحث خلال تلك اللقاءات تطورات حملة "غضب الفرات" ومسائل عسكرية مشتركة.

من جانب آخر، نفى العميد سلو أن يكون السيناتور الجمهوري الأمريكي جون ماكين قد طلب من "قوات سوريا الديمقراطية" فتح ممرات لدخول قوات تركية وقوات حليفة لها عبر تل أبيض باتجاه الرقة.

وأطلقت قوات "سوريا الديمقراطية" الذي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية، في 5 تشرين الثاني حملة "غضب الفرات" في الرقة الخاضعة لسيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), بهدف اكمال عزل المدينة واستعادة السيطرة على المنطقة, حيث تمكن من التقدم والسيطرة على قرى ونقاط كانت بيد داعش.