قال رئيس وفد منصة القاهرة للمعارضة السورية إلى مؤتمر جنيف4، جهاد مقدسي، يوم الجمعة، إن المحادثات، التي أجرتها مجموعته مع الهيئة العليا للمفاوضات حول تشكيل وفد واحد لم تسفر عن أي اتفاق.

وأوضح مقدسي، حسب وسائل اعلام، أن "هذا الاجتماع بين الوفدين كان تنسيقيا، ولم يتم التوصل خلاله إلى الاتفاق على التوحد".

ونوه مصدر مقرب من هذه المحادثات أن المشاركين فيها بحثوا "تشكيل وفد فني واحد"، مضيفا أن الاجتماع تطرق إلى احتمال انضمام جميع أعضاء وفد منصة القاهرة، الذي يضم 5 أشخاص، إلى وفد الهيئة، المكون من 21 معارضا.

وكانت الهيئة العليا (منصة الرياض) قد اقترحت لكل من منصتي القاهرة وموسكو مقعدا واحدا فقط في تشكيلة الوفد المعارض، لكن المجموعتين المذكورتين رفضتا هذه المبادرة متهمة منصة الرياض بتعطيل عملية تسوية الأزمة السورية.

وكانت مفاوضات السلام السورية في مدينة جنيف, بدأت امس الخميس، بلقاء تشاوري جمع الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا بالوفود المشاركة

وسبق ان اعلن دي ميستورا ان المفاوضات ستترك على مسائل الدستور والانتخابات, لكن مكتبه امتنع عن تأكيد مناقشة عملية الانتقال السياسي ومستقبل الرئيس بشار الأسد في محادثات السلام.