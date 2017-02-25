قدم المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، مجموعة مقترحات لوفدي الحكومة السورية والهيئة العليا للمفاوضاتـ، من بينها ترك مسائل مكافحة الإرهاب والالتزام بوقف إطلاق النار لمفاوضات أستانا.

وذكرت وكالة (سبوتنيك) الروسية، أن مصدر في أحد الوفود المشاركة في مؤتمر جنيف-4 كشف عن بعض المقترحات التي قدمها دي ميستورا، ومنها اقتراح تخصيص يوم واحد على الأقل خلال المفاوضات لكل من المواضيع الثلاثة التي اعتبرها الأكثر أهمية، وهي ملفات الإدارة والدستور والانتخابات.

وتتضمن مقترحات دي ميستورا أيضا، تأكيده على دعم المحاولات للتوحيد والانفتاح على مفاوضات مباشرة.

وعرض المبعوث الأممي أيضا ترك مسائل مكافحة الإرهاب والالتزام بوقف إطلاق النار لمفاوضات أستانا، واعتماد معادلة "لا اتفاق على شيء ما لم يتم الاتفاق على جميع الأمور"، وذلك بالإضافة إلى بند عن قواعد الانضباط، التي تشمل سرية المفاوضات وعدم الكشف عن تفاصيلها والاحترام المتبادل.

من جانبه، أكد عضو الهيئة العليا للمفاوضات، يحيى العريضي، أن مقترحات دي ميستورا لوفدي الحكومة والهيئة شملت تشكيل 3 فرق عمل معنية بالعمل في ملفات الإدارة والدستور والانتخابات.

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا قد أجرى، في وقت سابق من الجمعة، محادثات منفصلة مع كل من وفدي الحكومة السورية برئاسة بشار الجعفري والهيئة العليا للمفاوضات (منصة الرياض) برئاسة نصر الحريري.

وسلم دي ميستورا، حسب ما أكده رئيس مكتبه، مايكل كونتت، وكذلك الجعفري والحريري، خلال اللقاءين، لكلا الوفدين، ورقة تشمل عددا من المقترحات بشأن شكل المفاوضات وجدول أعمالها.

وكانت مفاوضات السلام السورية في مدينة جنيف, بدأت امس الخميس، بلقاء تشاوري جمع الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا بالوفود المشاركة.

وسبق أن أعلن دي ميستورا ان المفاوضات ستترك على مسائل الدستور والانتخابات, لكن مكتبه امتنع عن تأكيد مناقشة عملية الانتقال السياسي ومستقبل الرئيس بشار الأسد في محادثات السلام.