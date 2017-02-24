اعلن الجيش التركي, يوم الجمعة, عن مقتل 2 من جنوده وإصابة 3 اخرين, جراء انفجار عبوة ناسفة, زرعها تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) جنوب مدينة الباب بريف حلب.

واوضح بيان للجيش التركي, نشرته وكالات انباء ,أن "عبوة ناسفة مصنوعة يدوياً زرعها عناصر "داعش" في وقت سابق في منطقة دوار تادف، انفجرت ظهر اليوم، خلال قيام جنود أتراك بالكشف عن ألغام جنوبي مدينة الباب بريف حلب ".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وأضاف البيان أن "الانفجار أدى إلى مقتل جنديين، واصابة ثلاثة آخرين، حيث تم نقلهم فوراً إلى المشافي".

وجاءت الحادثة عقب سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة قرب مدينة الباب بريف حلب الشرقي, في هجوم تبناه تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

ويأتي هذا الإنفجار عقب يوم على تمكن فصائل "درع الفرات" من السيطرة على مدينة الباب بشكل كامل, بدعم تركي, بعد معارك مع تنظيم "داعش".

وسقط عدد من الجنود الاتراك, خلال بدء الجيش التركي عملياته في سوريا منذ اب الماضي, في هجمات ومعارك مع تنظيم "داعش".

وتقود تركيا عملية عسكرية في سوريا منذ 24 آب الماضي، حيث تقدم الدعم لفصائل معارضة سورية تخوض معاركا عسكرية في الشمال السوري, بهدف تطهير المنطقة المحاذية لحدودها من تواجد "داعش" والأكراد، وتم انتزاع عدة قرى وبلدات شمال حلب من التنظيم.