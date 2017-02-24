ألمح أحد المسؤولين التنفيذيين في "غوغل" لاسم الإصدار القادم من نظام تشغيل "آندرويد"، بنشره صورة لفطيره مصنوعة من بسكويت "أوريو".

ونشر رئيس قسم "أندرويد" ونظام تشغيل "كروم" في "غوغل"، هيروشي لوكهايمر، صورة على حسابه في "تويتر"، لفطيرة مصنوعة من بسكويت "الأوريو"، مادفع المراقبون لتوقع الاسم القادم لنسخة "آندرويد" ذات الرقم "8.0"، باسم "آندرويد أوريو".

وكان هيروشي ذاته، قد قام بخطوات شبيهة مع بعض أسماء الإصدارات السابقة لإصدارات "آندرويد"، لكن فكرته لم تصل كما ألمح لها، حيث توقع البعض أن يكون اسم الاصدار السابق "نوتيلا" بينما جاء بـ "نوغا".

ويشار إلى أن الأسماء المستخدمة داخل "غوغل" أثناء تطوير المنتج ليست عادة نفس تلك المعتمدة عند إطلاق الإصدار النهائي منها.