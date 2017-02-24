أطلقت "واتس اب" رسمياً، ميزة الحالة WhatsApp Status، الشبيهة بماهي عليه في "سناب شات".

وبحسب " blog.whatsapp"، فإن المستخدم قادر عبر تبويب "حالتي الجديدة"، مشاركة الصور ومقاطع الفيديو مع أصدقائه وجهات اتصاله، إضافة إلى القدرة على الكتابة ووضع الملصقات والرموز التعبيرية وغير ذلك.

ويمكن للمستخدم اختيار من يشاهد حالته من جهات الاتصال أو إرسالها لبعضهم والرد عليهم من خلال الخاص، فهي مخصصة فقط لجهات اتصاله وهذا هو الفرق الوحيد بين الميزة على "واتس اب" وبين تطبيق "سناب شات ".

وأكدت "واتس اب"، أن الميزة الجديدة بدأت تصل لجميع المستخدمين تباعاً على "أندرويد" و "iOS" و"ويندوز موبايل".

وجاء اطلاق هذه الميزة بمناسبة عيد ميلاد "واتس اب" الثامن والذي يوافق 24 شباط من كل عام.