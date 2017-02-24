أعلنت "سامسونغ" عن تطبيق جديد في باسم Book Settings، وأتاحته على متجر "ويندوز"، مادفع المراقبين إلى توقع نية "سامسونغ" إطلاق جهاز Galaxy Book قريباً.

وبحسب phonearena، فإن التطبيق الجديد، قد يكون تمهيداً، وإشعاراً لقرب إعلان "سامسونغ" الرسمي عن جهاز Galaxy Book جديد، في مؤتمر برشلونة القادم، ومن المتوقع ان يكون جهاز منافسا لـ Surface Book من "مايكروسوفت".



ويقدم تطبيق Book Settings ميزة التسجيل بكلمة مرور نمطية، إلى جانب إعدادات لشاشةAMOLED، مع ميزة تعزيز عمر البطارية، ودعم إستخدام قلم رقمي.

وإلى اليوم، لاتزال المعلومات المتداولة حول Galaxy Book غير مؤكدة، بينما سيكون مؤتمر MWC الذي يعقد في برشلونة في نهاية الشهر الجاري، الحدث الفصل حول تفاصيل إصدارات "سامسونغ" القادمة.