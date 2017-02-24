أشار تقرير مختص، إلى استعداد "مايكروسوفت" لتطوير الإصدار الثالث من نظارة الواقع المعزز Hololens، خلال عام 2019.

وبحسب gsmarena، فإن "مايكروسوفت" ستبدأ الإنتاج الضخم لنظارة Hololens v3، خلال النصف الثاني من عام 2019، لتقدم 80 مليون وحدة تقريباً من النظارات بحلول عام 2020.

وبهذا الإعلان، تكون "مايكروسوفت" قد تخطت الإصدار الثاني من نظارة الواقع المعززHoloLens خلال العام الجاري، لتحقيق التطوير المطلوب للإصدار الثالث من النظارة خلال الفترة القادمة للمستهلكين بشكل مباشر.

وتتوفر نظارة HoloLens حالياً بسعر 3000$ وهي متاحة للمطورين أو ضمن عدة مخصصة للأغراض التجارية على متجر الشركة الرسمي.

وحققت الشركة مبيعات جيدة من نظارة الواقع المعزز HoloLens حتى الآن، وصلت إلى آلاف الوحدات المباعة، ولهذا تخطط الشركة للإستعداد بشكل مباشر لتطوير الإصدار الثالث من النظارة.