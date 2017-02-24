أعلنت "بي ام دبليو" نيتها سحب أكثر من 8500 سيارة في الولايات المتحدة الأميركية، منتجة بين عامي 2011 و2012، بدءاً من 27 آذار المقبل, خوفا من وقوع خطأ فني.

وقالت الشركة بحسب " auto.vesti.ru"، "نخطط لسحب 8752 سيارة من أراضي الولايات المتحدة، لموديلات 1M و135i و335d و335i و535i و550i و740i و .Z4، المنتجة خلال عامي 2011 و2012.

وسبب استدعاء الشركة لهذه السيارات، احتمال وجود خلل في وصلات السرعة الثابتة لعامود نقل الحركة بين العجلات، التي اعتبرها خبراء الإدارة غير مضمونة بشكل كاف، حيث قد يؤدي تعطلها إلى إلغاء قوة الدفع القادمة إلى العجلات الخلفية، ما قد يعطل العمود الناقل وتضرر أرضية السيارة.

ويؤكد خبراء الشركة أن سماع الضجيج والشعور بالاهتزاز يسبقان التعطل الفعلي للوصلة المذكورة، وقد تتزايد شدة الضجيج والاهتزاز مع مرور الزمن.