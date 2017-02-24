أكد مستشار الرئيس التركي النور تشيفيك، يوم الجمعة، أن بلاده لا تعتزم استخدام القوة ضد الرئيس بشار الأسد، كما أنها لا تنوي التعاون معه.

وقال تشيفيك في تصريح تلفزيوني مع قناة "روسيا اليوم"، إن "تركيا لا تعتزم الدخول في مواجهة واستعمال القوة لتنحية الأسد".

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وأضاف المستشار التركي "لذلك تجري تركيا وروسيا وإيران محادثات في أستانا, ولا أعتقد أن استعمال القوة ضد الأسد موجود الآن على جدول الأعمال".

وكانت استانا احتضنت جولتين من المحادثات بشأن الأزمة السورية، وتم خلالها جمع أطراف النزاع لأول مرة في مفاوضات مباشرة، حيث عقدت المشاورات برعاية روسية تركية إيرانية.

ويأتي تصريح تشيفيك عقب يوم على قول وزير المصالحة علي حيدر، انه لا يستبعد حدوث مواجهة عسكرية بين الأتراك والجيش النظامي، إثر التدخل التركي في الأراضي السورية.

يشار إلى أن تركيا دعت سابقاً الرئيس الأسد للتنحي عن السلطة، فضلاً عن تقديمها الدعم لفصائل عسكرية معارضة، بأوجه متعددة.

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