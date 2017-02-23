كشفت مؤسسة تجارة وتصنيع الحبوب عن توقيع 6 عقود جديدة لشراء 1,2 مليون طن من الأقماح .

ونقلت صحيفة (الوطن) المحلية عن مدير عام المؤسسة ماجد الحميدان قوله "نعمل على تنفيذ العقود المبرمة وأنه من المتوقع أن يتم استيراد كل الكميات", مشيرا إلى أن "جميع الشركات التي تم التعاقد معها لتأمين العقود هي شرق أوسطية ومنها محلية".

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واعتبر الحميدان أن "إبرام العقود يهدف إلى وسرعة متابعتها وتنفيذها يهدف إلى تعزيز المخازين الإستراتيجية من القمح وتأمينها للمحافظات".

وخصصت الحكومة مبلغ قدره 52 مليار ليرة للمؤسسة العامة للحبوب من اجل شراء 400 ألف طن من القمح تكفي سوريا لمدة أربعة أشهر.

وجاء ذلك بعد ايام على نفي وزارة التجارة الداخلية وجود أزمة في مادة القمح, كاشفة عن السعي لتأمين مخزون كامل من القمح للعام القادم, مشيرة الى انها اعتمدت سياسة الاستيراد للقمح الروسي، و تقوم بتنفيذ العقود الموقعة مع الشركات الروسية لاستيراد كميات تصل إلى المليون طن خلال العام الجاري .

وكانت رئاسة مجلس الوزراء كشفت, في وقت سابق, عن استيراد سوريا 90% من القمح الذي تحتاجه , بعدما كان إنتاج البلاد يبلغ, قبل الأزمة, مليوني طن تكفي حاجة القطر من الاستهلاك مع تصدير الفائض منه.

وطرحت سوريا مؤخرا مناقصات لشراء قمح ومواد غذائية أخرى, باستخدام خط الائتمان الايراني.

يشار إلى أن إنتاج القمح في سوريا سجل انخفاضا بمعدل 10 أضعاف عما كان عليه قبل الأحداث، وفقا لأرقام رسمية، حيث بلغت كمية القمح المسوقة حوالي 412 ألف طن الموسم الماضي، انخفاضا عن 3.5 مليون طن قبل 5 أعوام.