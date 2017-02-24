سلم المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا، يوم الجمعة، ورقة لوفد النظام في نهاية جلسة محادثات ثنائية جمعتهما للمرة الأولى في إطار الجولة الرابعة من مفاوضات جنيف.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن رئيس وفد النظام إلى جنيف بشار الجعفري قوله أنه "تطرقنا خلال الجلسة إلى مسائل تتعلق بشكل الجلسات فقط".

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وكان دي ميستورا قال يوم الخميس، انه سيعقد اجتماعات ثنائية مع الجهات المشاركة في جنيف4 يوم الجمعة.

وأضاف الجعفري، في نهاية الاجتماع تسلمنا ورقة من دي ميستورا اتفقنا أن ندرسها على أن نرد عليها في الجلسة القادمة بموقفنا من محتوياتها.

وعقد في وقت سابق من يوم الجمعة جلسة محادثات جمعت دي ميستورا مع وفد النظام، في إطار الجولة الرابعة من الحوار السوري السوري في جنيف.

وكانت مفاوضات السلام السورية في مدينة جنيف, بدأت يوم الخميس 23 شباط الحالي، بلقاء تشاوري جمع الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا بالوفود المشاركة.

وسبق ان اعلن دي ميستورا ان المفاوضات ستترك على مسائل الدستور والانتخابات, لكن مكتبه امتنع عن تأكيد مناقشة عملية الانتقال السياسي ومستقبل الرئيس بشار الأسد في محادثات السلام.

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