مصدر: الضربات العراقية تمت بالتنسيق مع السلطات السورية

وجهت القوات العراقية ضربات جوية ضد مواقع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في منطقة سورية، تلاه تأكيد من السلطات السورية "تنسيق كامل" للغارات معها.

ونشرت وكالة (رويترز) بياناً صادر عن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي جاء فيه، "لقد عقدنا العزم على ملاحقة الإرهاب الذي يحاول قتل أبنائنا ومواطنينا في أي مكان يتواجد فيه، حيث وجهنا أوامرنا لقيادة القوة الجوية بضرب مواقع الإرهاب الداعشي في حصيبة وكذلك في البو كمال داخل الأراضي السورية والتي كانت مسؤولة عن التفجيرات الإرهابية الأخيرة في بغداد."

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وكانت العاصمة العراقية بغداد شهدت ي الـ15 من شباط الجاري مصرع حوالي 20 شخصاً واصابة العشرات، جراء تفجيرين انتحاريين، عقب سلسلة تفجيرات في الأسبوع الأول من الشهر ذاته هزت مناطق متفرقة من البلاد.

وأضاف البيان "نفذ أبطال الجو العملية للرد على الإرهابيين بنجاح باهر".

ومن جانبه، قال مصدر مقرب من وزارة الخارجية السورية لـ(رويترز) إن غارة جوية شنها العراق ضد تنظيم "داعش"، داخل سوريا تمت "بالتنسيق الكامل" مع السلطات السورية.

يشار إلى أن نائب الرئيس العراقي نوري المالكي تحدث سابقاً عن إمكانية تقديم المساعدة للقوات النظامية في سوريا بعد انتهاء المعركة وطرد تنظيم (داعش) من العراق.

وتشن القوات العراقية مدعومة من واشنطن عملية عسكرية بهدف طرد "داعش" من معقله في مدينة الموصل، حيث تمكن يوم الخميس من استعادة السيطرة على مطار الموصل في مكسب مهم بالمعركة الرامية لإنهاء سيطرة التنظيم على أراض بالعراق.

وتمكنت القوات العراقية من إنهاء تواجد التنظيم الإرهابي شرق الموصل، لكن لايزال الشطر الغربي من المدينة يقبع تحت سيطرته.