أعلنت هيئة الأركان التركية, يوم الجمعة, عن السيطرة على كامل مدينة الباب بريف حلب , مشيرة الى ان 230 منطقة سكنية في شمال سوريا أصبحت تحت السيطرة.

وأوضحت الهيئة, في بيان لها, نشرته وكالات انباء, ان "مقاتلين من المعارضة السورية انتزعوا السيطرة الكاملة على جميع أحياء مدينة الباب السورية من أيدي "داعش" .

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وبين البيان ان "عمليات تطهير المناطق المسيطر عليها في الباب من الألغام والعوائق والعبوات الناسفة المصنّعة يدوياً ما تزال متواصلة".

ويأتي ذلك عقب يوم على تمكن فصائل "درع الفرات" من السيطرة على مدينة الباب بشكل كامل, بدعم تركي, بعد معارك مع تنظيم "داعش".

وأشار البيان الى انه " تمت السيطرة على إجمالي 230 منطقة سكنية ومساحة تقدّر بألف و925 كيلومتر مربع في إطار عملية "درع الفرات" شمالي سوريا".

وتقود تركيا عملية عسكرية في سوريا منذ 24 آب الماضي، حيث تقدم الدعم لفصائل معارضة سورية تخوض معاركا عسكرية في الشمال السوري, بهدف تطهير المنطقة المحاذية لحدودها من تواجد "داعش" والأكراد، وتم انتزاع عدة قرى وبلدات شمال حلب من التنظيم.

وترفض الحكومة السورية التدخل العسكرية التركي في شمال سوريا, وتعتبره" عدوان" و "انتهاك للسيادة السورية", لكن تركيا اعلنت على لسان عدد من مسؤوليها ان العملية ستستمر حتى تطهير المنطقة المحاذية لحدودها من تواجد "داعش" والأكراد.