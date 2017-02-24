عينت بعثة روسيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، بيوتر إيليتشوف، بمنصب القائم بأعمال رئيس البعثة بشكل مؤقت, وذلك بعد وفاة المندوب السابق فيتالي تشوركين.

وذكرت وكالات انباء ان وكالة (نوفوستي) نقلت عن البعثة قولها ان "إيليتشوف الذي كان سابقا نائبا لتشوركين، سيقوم بمهام القائم بأعمال رئيس بعثة روسيا الدائمة لدى الأمم المتحدة مؤقتا، إلى حين تعيين رئيس دائم لها".

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وتوفي تشوركين, الذي ترأس على مدى أكثر من 10 سنوات البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة، يوم الاثنين الماضي,على نحو مفاجئ قبيل بلوغه سن الـ 65 بساعات, فيما وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رحيل تشوركين بالخسارة التي لا تعوض للسياسة الخارجية الروسية.

وتقيم موسكو, الجمعة, مراسم وداع رسمية وشعبية لجثمان تشوركين الذي وصل، أمس، إلى مسقط رأسه، في قاعة الحداد الكبرى في المستشفى المركزي في موسكو.