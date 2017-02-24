سقط عشرات القتلى والجرحى, يوم الجمعة, جراء انفجار سيارة مفخخة قرب مدينة الباب بريف حلب الشرقي, في هجوم تبناه تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان سيارة ملغمة انفجرت في بلدة سوسيان قرب مدينة الباب, الخاضعة تحت سيطرة المعارضة المسلحة, خلفت عشرات القتلى والجرحى.

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واتهمت المصادر تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) باستهداف تجمعا للمدنيين في قرية سوسيان بواسطة سيارة ملغمة, واصفة الحادثة "بالمجزرة".

من جهتها, اشارت مصادر مؤيدة الى عشرات القتلى والجرحى سقطوا جراء انفجار سيارة مفخخة في قرية سوسيان.

وبث ناشطون صورا ومشاهد للحادثة, تظهر جثث المدنيين بينهم أطفال ونساء متناثرة في المكان المستهدف وجثث بعضهم قد تفحمت وتحولت الى أشلاء.

وتضاربت حصيلة الضحايا جراء التفجير, حيث تحدثت مصادر معارضة ان عدد القتلى بلغ مابين 30 الى 50 شخصا, فيما اشارت مصادر مؤيدة الى ان عدد القتلى تجاوز اكثر من 45 .

من جهته, أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية " (داعش) مسؤوليته عن الهجوم.

ويأتي هذا الإنفجار عقب يوم على تمكن فصائل "درع الفرات" من السيطرة على مدينة الباب بشكل كامل, بدعم تركي, بعد معارك مع تنظيم "داعش".

ووقعت في الاونة الاخيرة عدة هجمات وانفجارات بواسطة سيارات مفخخة في مناطق متفرقة بريف حلب لاسيما اعزاز والباب, خلفت عشرات القتلى والجرحى.سيريانيوز