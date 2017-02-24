قال كبير المفاوضين بوفد المعارضة السورية الى جنيف محمد صبرا, يوم الجمعة, ان المعارضة تعتزم احالة جميع مرتكبي "جرائم الحرب" في سوريا بمن فيهم الرئيس بشار الاسد الى القضاء.

وذكرت "هيئة التفاوض" عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر), ان صبرا قال, خلال اجتماع البعثة الكاملة للهيئة , قبل التوجه الى مقر الأمم المتحدة من أجل الاجتماع مع دي مستورا, اننا "نريد إعادة إنتاج الدولة السورية على أساس العدالة والمحاسبة".

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وأشار صبرا الى ان " بناء الدولة السورية سيكون وفق أسس صحيحة، وكما طالب بها الشعب السوري".

وانطلقت الجولة الرابعة في جنيف مساء الخميس في 32 شباط الجاري، بلقاء تشاوري جمع الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا بالوفود المشاركة.

ويأتي ذلك وسط امال بان تسفر هذه المحادثات عن الخروج بحل ينهي الازمة السورية, لكن دي ميستورا استبعد حدوث "انفراجة وحلول فورية" في مفاوضات جنيف.

وسبق ان اعلن دي ميستورا ان المفاوضات ستترك على مسائل الدستور والانتخابات, لكن مكتبه امتنع عن تأكيد مناقشة عملية الانتقال السياسي ومستقبل الرئيس بشار الأسد في محادثات السلام.

و تشدد المعارضة مرارا على أن الملف الانساني، وضمنه قضية المعتقلين، ومناقشة الانتقال السياسي وهيئة حكم انتقالي شرطا أساسيا لاحراز تقدم في أي مفاوضات.

وكانت الجولة الاخيرة من محادثات جنيف قد توقفت في الـ 27 من نيسان من العام الماضي.