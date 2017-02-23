كشف والي اسطنبول واصب شاهين يوم الخميس، أنه تم إرسال ملفات ألفي عائلة سورية إلى وزارة الداخلية في العاصمة أنقرة، ضمن إطار منح الجنسية التركية لذوي الكفاءات من السوريين.

وأوضح شاهين حسب وكالة (الأناضول) أن هذه الملفات يتم إعدادها بشكل روتيني، على اعتبار أنّ العمل في هذا الشأن، بدأ قبل فترة.

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ونوه شاهين أنّ قرابة 540 ألف سوري يتواجدون حالياً في مدينة إسطنبول، وأن تجنيس السوريين الأكفاء جاء بناءً على توصيات الرئيس رجب طيب أردوغان ومسؤولي الحكومة التركية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كشف في تموز الماضي، أن حكومته تعمل على مشروع من شأنه السماح للراغبين من اللاجئين السوريين الحصول على الجنسية التركية، مؤكدا أن بلاده لديها مساحة تكفي لاستيعاب السوريين.

وتابع "قمنا بتحضير ملفات ألفي عائلة سورية من ذوي الكفاءات وأرسلنا هذه الملفات إلى وزارة الداخلية".

وأشار شاهين "فيما يتعلق بمسألة منحهم الجنسية، فهو شأن الوزارة نفسها، ومن غير الممكن منح السوريين الجنسية قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي سيجري في 16 نيسان المقبل".

يذكر أن عدد اللاجئين السوريين في تركيا يبلغ حوالي 2.2 مليون نسمة.