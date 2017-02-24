syria-news.com
الصفحة الرئيسية
من نحن
اسرة الموقع
أكثر المواضيع قراءة
الإعلان في سيريانيوز
الإتصال بنا
روما يبلغ ربع نهائي الدوري الأوروبي رغم سقوطه على ملعبه أمام فياريال الاسباني
اخبار الرياضة

تأهل روما الإيطالي إلى الدور ثمن النهائي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، على الرغم من سقوطه على أرضه (0-1)، أمام ضيفه فياريال الإسباني، مستفيداً من الفوز الكبير الذي حققه ذهاباً خارج قواعده برباعية نظيفة.


سجّل الكولومبي رفاييل بوري هدف فياريال الوحيد في الدقيقة 15.

وطرد الحكم مدافع روما الألماني انطونيو روديغر في الدقيقة 81 لنيله الإنذار الثاني.

سيريانيوز

2017-02-24 01:02:29
شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:



شارك بالتعليق