روما يبلغ ربع نهائي الدوري الأوروبي رغم سقوطه على ملعبه أمام فياريال الاسباني اخبار الرياضة شارك

تأهل روما الإيطالي إلى الدور ثمن النهائي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، على الرغم من سقوطه على أرضه (0-1)، أمام ضيفه فياريال الإسباني، مستفيداً من الفوز الكبير الذي حققه ذهاباً خارج قواعده برباعية نظيفة.

سجّل الكولومبي رفاييل بوري هدف فياريال الوحيد في الدقيقة 15.



وطرد الحكم مدافع روما الألماني انطونيو روديغر في الدقيقة 81 لنيله الإنذار الثاني. سيريانيوز 2017-02-24 01:02:29 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق