حقق أبويل القبرصي مفاجأة من العيار الثقيل باخراجه أتلتيك بلباو الإسباني بفوزه عليه 2-صفر في مباراة الاياب من الدور الثاني لمسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الخميس في نيقوسيا.

وكان الفريق الباسكي تقدم ذهاباً 3-2.



وانتظر الفريق القبرصي مطلع الشوط الثاني ليحسم المباراة لمصلحته بتسجيله هدفين في مدى 8 دقائق أولها بواسطة بيروس سوتيرو (48) والثاني عن طريق يانيس يانيوتاس (54 من ركلة جزاء).



وأكمل الفريق القبرصي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد سوتيرو في الدقيقة 65، قبل أن يطرد لاعب بلباو أندر ايتوراسبي في الدقيقة الأخيرة.



وبلغ أولمبياكوس اليوناني الهولندي الدور التالي بفوزه على مضيفه فريق عثمانلي سبور التركي بثلاثية نظيفة سجلها الايراني كريم أنصاريفرد في مناسبتين (47 و86)، والنرويجي من أصل مغربي طارق اليونسي (70).



وكان الفريقان تعادلا سلباً ذهاباً.