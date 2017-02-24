أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد، أن خطة لوزارة الدفاع (البنتاغون) تهدف لهزيمة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، تتجاوز حدود سوريا والعراق، ستظهر في شكل مسودة بحلول يوم الاثنين المقبل.





ونقلت وكالة (رويترز)، الجمعة عن دانفورد، قوله "الأمر، لا يتعلق بسوريا والعراق, إنما يتعلق بالخطر الذي يتخطى حدود المنطقة"، مشيرا إلى "تنظيمات متشددة أخرى مثل القاعدة".



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