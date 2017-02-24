|
|
|
واشنطن تعد خطة تتجاوز سوريا والعراق لهزيمة "داعش"
|
الاخبار المحلية
|
أعلن
رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد، أن خطة لوزارة الدفاع
(البنتاغون) تهدف لهزيمة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، تتجاوز حدود سوريا
والعراق، ستظهر في شكل مسودة بحلول يوم الاثنين المقبل.
ونقلت وكالة (رويترز)، الجمعة عن دانفورد، قوله "الأمر، لا يتعلق بسوريا والعراق,
إنما يتعلق بالخطر الذي يتخطى حدود المنطقة"، مشيرا إلى "تنظيمات متشددة أخرى مثل
القاعدة".
تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام
جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط
هنا .
وأكد الجنرال الأمريكي أن "تقديرات الجيش الأمريكي تشير إلى أن تنظيم "داعش"
الإرهابي اجتذب نحو 45 ألف مسلح أجنبي من أكثر من 100 دولة في أنحاء العالم".
واعتبر دانفورد انه "كي تنجح خطتنا فإننا نحتاج أولا إلى قطع النسيج الضام بين
الجماعات الإقليمية التي تشكل الآن خطرا عالميا".
وكان المتحدث باسم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة جون دوريان، أعلن،
في 22 شباط، أن القيادة الأمريكية في الشرق الأوسط أعدت خطة لتسريع القضاء على "داعش"،
وأن وزارة الدفاع الأمريكية تقوم بعرضها على الرئيس دونالد ترامب الذي كان أصدر
تعليماته في وقت سابق، بوضع خطة جديدة للقضاء على هذا التنظيم.
يشار إلى أن واشنطن تقود منذ 2014 تحالفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، ضد تنظيم "داعش"
في سوريا والعراق، حيث يوجه التحالف ضربات جوية بهدف تقويض سيطرة التنظيم التي قال
التحالف انها تراجعت بنسبة كبيرة.
سيريانيوز
|
|
2017-02-24 11:28:01
|
شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي: