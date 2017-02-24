أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائه رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ثورنبول، يوم الخميس، إن مرتفعات الجولان لن تعود لسوريا أبدا.

وذكرت وسائل اعلام، أن القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي نقلت عن نتنياهو قوله, خلال لقائه رئيس الوزراء الاسرتالي مالكولم تورنبول, في إستراليا , إن "مرتفعات الجولان لن تعود إلى سوريا, و الأمور على أرض الواقع تثبت ذلك."

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واحتلت إسرائيل االجولان خلال حرب 1967، ثم أعلنت ضمه عام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، وقام العديد من المسؤولين الإسرائيلين بزيارة مواقع في الجولان المحتل منذ بدء الأحداث في سوريا.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت بالأغلبية في تشرين الثاني الماضي، مشروع قرار مصري حول الجولان السوري ، والذي يطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجولان , ويؤكد عدم مشروعية فرض القوانين الإسرائيلية عليها والاستيطان الإسرائيلي فيها.

ويخضع معظم الجانب المقابل للجولان المحتل لسيطرة فصائل مقاتلة، التي كانت سيطرت على معبر القنيطرة قبل عام ونصف، ما أدى إلى انسحاب القوات الأممية التي كانت تراقب تنفيذ اتفاق فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل.