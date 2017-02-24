أكد المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا يوم الخميس، أن أول عقبة تواجه مفاوضات جنيف بشان سورية، هي انعدام الثقة بين اطراف النزاع، مضيفاً أنه يمكن للوساطة أن تساعد كثيرا.

وأوضح دي ميستورا في مؤتمر صحفي، أنه "لا يجب انتظار حدوث معجزات في محادثات جنيف"، مضيفاً أنه "يجب مواصلة تشجيع عملية الحوار بين جميع الاطراف السورية".

وأعلن المبعوث الأممي عن "اجتماعات ثنائية ستعقد غدا مع الجهات المشاركة في جنيف4"، مضيفا "أننا قمنا بوضع لبنة الأساس لمسار التسوية".

وأشار دي ميستورا إلى أن "كل جهات المعارضة السورية بشقيها السياسي و العسكري حضرت جلسة افتتاح محادثات جنيف 4 وكنا نسترشد بقرار مجلس الأمن رقم 2254"، موضحاً أن "مهمة الأمم المتحدة الوساطة بين جهات النزاع السوري".

وبدأت مفاوضات السلام السورية في مدينة جنيف, في وقت سابق من يوم الخميس, بلقاء تشاوري جمع الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا بالوفود المشاركة.

وسبق ان اعلن دي ميستورا ان المفاوضات ستركز على مسائل الدستور والانتخابات, لكن مكتبه امتنع عن تأكيد مناقشة عملية الانتقال السياسي ومستقبل الرئيس بشار الأسد في محادثات السلام.

وكانت الجولة الاخيرة من محادثات جنيف قد توقفت في الـ 27 من نيسان من العام الماضي