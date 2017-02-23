قال مبعوث الامم المتحدة الى سوريا ستافان دي ميستورا يوم الخميس ان لا حل عسكريا في سوريا والخيار الوحيد هو الحل السياسي، مشددا على ان " الشعب السوري يريد طريقا للخروج من كابوسه و يجب العمل معا لحقن دماء السوريين".

أشار دي ميستورا وفي افتتاح جلسة جنيف 4، النزاع السوري أثر على المنطقة والعالم، لافتا الى ان وقف إطلاق النار هش ولكنه قائم في سوريا.

وتابع دي ميستورا ان الامم المتحدة منحت الدعم لتركيز وقف إطلاق النار على مستوى سوريا.

وبدأت مفاوضات السلام السورية في مدينة جنيف, في وقت سابق من يوم الخميس, بلقاء تشاوري جمع الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا بالوفود المشاركة.

وسبق ان اعلن دي ميستورا ان المفاوضات ستركز على مسائل الدستور والانتخابات, لكن مكتبه امتنع عن تأكيد مناقشة عملية الانتقال السياسي ومستقبل الرئيس بشار الأسد في محادثات السلام.

وكانت الجولة الاخيرة من محادثات جنيف قد توقفت في الـ 27 من نيسان من العام الماضي.