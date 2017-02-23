أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الخميس, نشرة بأسعار الخضار والفواكه .

وحددت النشرة أسعار بعض أنواع الخضراوات، حيث تبين أن اسعار اغلب الأصناف شهت نوعا من الاستقرار, ماعدا البندورة والبصل والتي سجلت انخفاض بالأسعار, مقابل ارتفاع سعر الزهرة, مقارنة بالنشرة السابقة.

كما حددت النشرة أسعار بعض أنواع الفواكه التي شهدت أسعار اغلب أصنافها ثباتا أيضا, باستثناء الجزر حيث سجلت أسعاره انخفاضا, مقارنة بالنشرة السابقة.

وتعتبر اسعار الخضار والفواكه بالمجمل مرتفعة, وسط ارتفاع أسعار المواد والسلع بشكل متزايد في ظل الأزمة، وما تبعها من ضغوطات على البلاد جراء العقوبات الاقتصادية، ومن انخفاض بقيمة الليرة السورية أمام العملات الأخرى، إضافة لعوامل أخرى, في حين وعدت الحكومة مرارا بتخفيض الأسعار في الأسواق.