قررت مديرية التربية الاردنية تعطيل مدارس لواء الرمثا الحكومية والخاصة اليوم الخميس, بسبب القصف العنيف وأصوات الانفجارات في الجانب السوري.

ونقلت وكالة "بترا" الأردنية عن الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم وليد الجلاد قوله إنه "تم تعليق دوام جميع المدارس في لواء الرمثا اليوم بالتنسيق ما بين مديرية التربية والتعليم والحاكم الإداري في اللواء كإجراء احتزازي".

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وبحسب وسائل اعلام اردنية فقد غادر المعلمون المدارس مع الطلبة.

وشهدت الليلة الماضية قصفا عنيفا مصدره داخل الحدود السورية، إذ تم سماع أصوات الانفجارات بين الحين والآخر في بعض مناطق الرمثا ومدينة إربد ولواء بني كنانة.

من جانبه قال محافظ إربد رضوان إن الوضع في الرمثا طبيعي وإن الأصوات العنيفة مصدرها الجانب السوري، فيما أكد مصدر أمني أنه حتى الآن لم تسقط أي قذيفة في الرمثا.

وكانت قذيفتان أطلقتا من الجانب السوري, في وقت سابق من الشهر الحالي, سقطتا في لواء الرمثا المتاخم للحدود السورية شمال المملكة، ما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص بجروح طفيفة.

وغالباً ما تسقط قذائف على لواء الرمثا بسبب الاشتباكات التي تدور بين فترة وأخرى في الجانب السوري.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية سلمت في ايلول الماضي، مذكرة احتجاج للسفارة السورية في عمان بسبب سقوط قذيفة على مسجد في مدينة الرمثا أدى إلى وقوع أضرار مادية.

وعززت السلطات الأردنية, في الآونة الاخيرة, الرقابة على الحدود مع سوريا والتي تمتد لأكثر من 370 كلم , واعتقلت عشرات الأشخاص الذين حاولوا عبورها بشكل غير قانوني.