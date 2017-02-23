اتهمت مديرية الموارد الغذائية في "هيئة المواصفات والمقاييس" السورية التجارة الداخلية بالتقصير في اداء مهامها من جهة عدم إتلاف بعض المنتجات الضارة على صحة المواطن لاسيما منتج "اللبنة السكب", الذي مازال منتشرا في الاسواق .

واوضح مدير مديرية الموارد الغذائية في الهيئة نضال عدرا, في تصريح لصحيفة (البعث), ان بعض المنتجات تمّت دراستها وثبت ضررها على صحة الإنسان، وما قد تتسبّب به من أمراض الشرايين والضغط فضلاً عن أثرها البالغ على نمو الأطفال كمنتج “اللبنة سكب”.

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وأشار عدرا الى ان "هذا المنتج ما زال متداولاً في الأسواق وقد ظهرت خلال الأزمة كبديل عن اللبنة الحيوانية المعتمدة في الموائد السورية".

وأضاف عدرا أن هذا المنتج -وحسب رأي وزارة الصحة- يتكون من "كميات كبيرة من مادة النشاء والحليب المسحوب الدسم بالإضافة إلى الزبدة النباتية المضرّة".

وانتشرت في الآونة الأخيرة العديد من المنتجات المغشوشة والفاسدة في الأسواق السورية, لكن التصريحات الرسمية اعلنت عن اغلاق العديد من المعامل وإتلاف المنتجات الفاسدة وإحالة المخالفين إلى القضاء.